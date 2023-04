Wieviele Menschen demonstrieren in Frankreich? Die Zahlen gehen weit auseinander. Bei der Demo in Marseille am 12. Aktionstag gegen die Rentenreform am 13. April haben laut Polizei lediglich 6600 Menschen teilgenommen. Die Gewerkschaft CGT gibt eine Zahl von 130.000 Demonstranten an.

Wieviele Menschen demonstrieren in Frankreich? Die Zahlen gehen weit auseinander. Bei der Demo in Marseille am 12. Aktionstag gegen die Rentenreform am 13. April haben laut Polizei lediglich 6600 Menschen teilgenommen. Die Gewerkschaft CGT gibt eine Zahl von 130.000 Demonstranten an. In Toulouse waren nach Polizeiangaben 9000 Menschen auf der Straße, nach Angaben der Gewerkschaft CGT aber 70.000. Die Zahlen waren jedoch rückläufig im Vergleich zu den Demonstrationen davor, hier sind sich Polizei und Gewerkschaften einig.