"Imperialistischer Gipfel!" - Lautstarke Proteste gegen G7-Treffen in Japan

no comment

Hunderte Demonstranten sind am Freitag auf die Straßen von Hiroshima gegangen, um unter massiver Polizeipräsenz gegen den dort derzeit stattfindenden G7-Gipfel zu protestieren. Die Demonstranten riefen Parolen gegen den Gipfel und hielten Plakate hoch, auf denen stand: "No G7", "Imperialistischer Gipfel" oder "Hände weg von der Ukraine". Der Protest fand in Hiroshima während eines Besuchs der Staats- und Regierungschefs der G7 im Friedenspark statt, der Gedenkstätte für den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima 1945.