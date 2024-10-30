Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Äh... es geht vielleicht nicht in diese Richtung....
No Comment

Video. Straßenbahn entgleist in Olso und kracht in ein Geschäft

Zuletzt aktualisiert:

Eine Straßenbahn entgleiste am Dienstag im Osloer Zentrum und fuhr in ein Handy- und Computergeschäft, wie die norwegische Polizei mitteilte. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt.

Etwa 20 Personen befanden sich an Bord der Tram, als sie an einer Kreuzung auf der Storgata, einer der Hauptverkehrsstraßen der norwegischen Hauptstadt, in der Nähe des Osloer Hauptbahnhofs entgleiste.

Die Polizei in Oslo erklärte, dass der Fahrer der Straßenbahn als Verdächtiger in diesem Fall angesehen wird. Laut der Polizei und der Feuerwehr habe der Unfall zu erheblichen Schäden in dem Geschäft geführt.

Der Fahrer der Straßenbahn war unter den Verletzten. Alle wurden vor Ort behandelt, aber niemand sei ernsthaft verletzt worden.

Die Unfallursache wurde nicht sofort ermittelt und die Polizei gab zunächst an, dass sie auf die Ankunft von Mitgliedern der norwegischen Behörde für Sicherheitsuntersuchungen wartete. Das vierstöckige Gebäude, in das die Tram gecrasht war, wurde anschließend evakuiert, um es auf strukturelle Schäden zu untersuchen.

