Video. Czech Flying Bulls fliegen kopfüber um höchste Eisenbahnbrücke Europas

Zum ersten Mal in der Weltgeschichte sind vier Flugzeuge im umgekehrter Formation um das Mala-Rijeka-Viadukt in Montenegro geflogen. Damit schrieb das Kunsglugteam Czech Flying Bulls Geschichte. Denn die 498,8 Meter lange Brücke der Bahnstrecke Belgrad–Bar ist mit 198 Metern Höhe über Talgrund und 137,5 m hohen Pfeilern idie höchste Eisenbahnbrücke Europas.
Die steile Schlucht und die imposante Struktur des Viadukts schufen eine anspruchsvolle Umgebung, die keinen Raum für Fehler ließ. Das machte die erfolgreiche Durchführung des Manövers umso bemerkenswerter.
Die Ausführung des Loopings in einer engen Rautenformation, unter dem zusätzlichen Druck einer negativen g-Kraft stellte die außergewöhnlichen Fähigkeiten und die Präzision des Teams unter Beweis.
Die Flying Bulls sind bekannt dafür, in der Welt der Luftakrobatik die Grenzen zu sprengen. Das Team hatte schon länger nach einer neuen Herausforderung gesucht.