Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Ein Kind schwenkt eine Flagge bei der Parade zum 17. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo, Pristina, Kosovo, 17.02.2025
No Comment

Video. Kosovo feiert den 17. Jahrestag seiner Unabhängigkeit

Zuletzt aktualisiert:

Das Kosovo erklärte am 17. Februar 2008 während einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments einseitig seine Unabhängigkeit. Ein Status, der von Serbien bestritten wird.

Während eine Militärparade den 17. Jahrestag seiner Unabhängigkeit markierte, durchlebt das Kosovo eine Zeit der politischen Unsicherheit.

Die Partei von Premierminister Albin Kurti gewann die Parlamentswahlen am 9. Februar ohne eine Mehrheit und war somit gezwungen, eine Koalition zu suchen, um die nächste Regierung zu bilden.

Gleichzeitig sind die Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zu Serbien ins Stocken geraten. Die Mehrheit der westlichen Länder erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo an, nicht jedoch Spanien, Griechenland und Rumänien.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG