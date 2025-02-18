Video. Kosovo feiert den 17. Jahrestag seiner Unabhängigkeit

Während eine Militärparade den 17. Jahrestag seiner Unabhängigkeit markierte, durchlebt das Kosovo eine Zeit der politischen Unsicherheit.
Die Partei von Premierminister Albin Kurti gewann die Parlamentswahlen am 9. Februar ohne eine Mehrheit und war somit gezwungen, eine Koalition zu suchen, um die nächste Regierung zu bilden.
Gleichzeitig sind die Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zu Serbien ins Stocken geraten. Die Mehrheit der westlichen Länder erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo an, nicht jedoch Spanien, Griechenland und Rumänien.