Video. Vorbereitungen für Rosenmontag: Motivwagen politisch wie eh und je

Am 3. März ist es wieder soweit: Der Rosenmontagsumzug steht an. In Karnevalshochburgen wie Köln, Bonn, Düsseldorf und Mainz wird er mit Umzügen gefeiert. Was dabei nicht fehlen darf? Die aufwendig gestalteten Karnevalswagen. Oft spiegeln sie die politische Lage wieder.

So auch dieses Jahr: US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-amerikanische Tech-Milliardär Elon Musk finden sich auf den Wagen wieder.

Einen davon hat Martin Weitz in Köln gestaltet. Weitz ist eigentlich Arzt und gestaltet seit 27 Jahren Karnevalswagen. Auf seinem Wagen hält Trump die Freiheitsstatue und Justitia an der Leine. Weitz erklärt: "Die Grundidee ist eigentlich nur eine Beschreibung der aktuellen Weltlage, also was uns erwarten würde, wenn Donald Trump (US)-Präsident werden würde. Denn die Idee (für den Wagen) ist schon vor der (US)-Wahl entstanden. Und letztlich zeigt sich jetzt, was ich damals schon gedacht habe."