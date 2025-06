Video. Militärputsch von 1976: Argentinier gedenken der Opfer

Am Montag versammelten sich Tausende in Buenos Aires, um dem 49. Jahrestag des Militärputsches von 1976 in Argentinien zu gedenken. Es war der Anfang einer brutalen Diktatur, die sieben Jahre dauerte.

Menschenrechtsgruppen, darunter die Mütter und Großmütter von Plaza de Mayo, gingen auf die Straße, um Gerechtigkeit für die rund 30.000 Menschen zu fordern, die getötet oder gewaltsam verschwunden sind. Offizielle Zahlen sprechen von 12.000 Opfern, aber Aktivisten zufolge ist die tatsächliche Zahl viel höher.

Die Regierung von Präsident Javier Milei hat zuleutzt die Verbrechen der Junta heruntergespielt, aber die Entklassifizierung von Militärdokumenten angeordnet und behauptet, frühere Regierungen hätten diese als politische Werkzeuge genutzt.