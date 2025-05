Video. Familien fliehen aus Nur Shams, Israel plant weitere Abrisse

Israelische Streitkräfte haben bereits einhundertzwanzig Häuser zerstört, zwanzig weitere sind bei der neuesten Militäroperation ins Visier genommen worden, so Nihad al Shawish, der Leiter des Komitees im Lager. Die Offensive hat Zehntausende vertrieben, darunter langjährig ansässige palästinensische Gemeinschaften in Tulkarem und Nur Shams. In Masafer Yatta rissen Bulldozer ein Beduinendorf nieder und begründeten dies mit illegaler Bautätigkeit in einer militärischen Zone. Die Abrisse fanden in einem Gebiet statt, in dem radikale israelische Siedler ein Netzwerk von Außenposten erweitern. Palästinenser sagen, die Siedler agierten mit stillschweigender Zustimmung des israelischen Staates, der Hauszerstörungen durchführt und Siedler selten wegen Gewalt gegen Palästinenser verfolgt.