Video. Tausende beobachten schwarzen Rauch aus der Sixtinischen Kapelle

Tausende versammelten sich den ganzen Tag über auf dem Petersplatz und trotzten stundenlang der Spannung, um den uralten Prozess auf großen Videobildschirmen mitzuverfolgen.

Applaus brach aus, als sich die Türen der Kapelle hinter 133 Kardinälen schlossen und der Beginn des geheimen Konklave markiert wurde, das in jahrhundertelanger Tradition verwurzelt ist.

Nach einer langen Abstimmung bis zum Abendessen verließen einige frustriert den Platz, aber diejenigen, die blieben, jubelten, als endlich Rauch aufstieg.

Die Kardinäle, die an dem geografisch vielfältigsten Konklave in der Geschichte der Kirche teilnahmen, kehrten am Donnerstagmorgen in die Sixtinische Kapelle zurück, um ihre Suche nach einem Nachfolger von Papst Franziskus zu beginnen.