Video. Mahnwachen und Gedenkfeiern zum fünften Jahrestag der Tötung von George Floyd

In Houston sprach der Reverend Al Sharpton bei einer privaten Versammlung am Grab und sagte, Floyd repräsentiere „all jene, die wehrlos gegen Menschen sind, die glauben, sie könnten ihr Knie auf unseren Hals setzen.“ Die Veranstaltungen am George Floyd Square in Minneapolis umfassten musikalische Darbietungen und einen Gottesdienst. Als Zeichen der anhaltenden Spannungen mit der Polizei wurde ein falscher Schweinekopf, der eine Polizeikappe trug, auf einem Stock in der Nähe des Ortes, wo Floyd getötet wurde, aufgestellt. Floyds Tod im Jahr 2020 löste weltweit Proteste aus und verstärkte die Forderungen nach systemischen Veränderungen in der Strafverfolgung.