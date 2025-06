Video. Radfahrer erhalten den Segen von Papst Leo XIV. beim Giro d'Italia-Finale

Eine historische Umleitung markierte die letzte Etappe des diesjährigen Giro d'Italia. 159 Radfahrer fuhren durch die Vatikanischen Gärten und erhielten den Segen des neu gewählten Papst Leo XIV. "Ihr seid Vorbilder für junge Menschen auf der ganzen Welt", sagte der Papst zum Peloton, nachdem er Simon Yates und anderen Rennführern die Hand geschüttelt hatte. Die dreikilometerlange Fahrt hinter dem Petersdom war eine Hommage an Papst Franziskus, der das Ereignis ursprünglich für das Heilige Jahr 2025 geplant hatte. Sein Nachfolger, der erste nordamerikanische Papst, entschied sich, die Geste in seinem Gedenken fortzuführen. Zwar haben Päpste zuvor Giro-Fahrer gesegnet und das Rennen ist bereits durch oder nahe am Petersplatz vorbeigefahren. Doch dies war das erste Mal, dass die Route das Peloton innerhalb der Vatikanischen Mauern führte.