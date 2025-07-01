Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Bär läuft auf dem Rollfeld des Flughafens Yamagata
No Comment

Video. Bär unterbricht Flüge am Flughafen Yamagata und zwingt zur Schließung der Startbahn

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Durch die Sichtung eines Bären am Flughafen Yamagata wurden am Donnerstagmorgen mehr als 10 Flüge gestört. Die Behörden gehen davon aus, dass der Bär aus einem nahe gelegenen Wald stammt und noch nicht gefunden wurde.

Das Personal des Flughafens Yamagata in Japan sah sich am Donnerstagmorgen mit einer unerwarteten Situation konfrontiert. Ein schätzungsweise 1,2 Meter langer Bär wurde gegen 7 Uhr morgens gesehen, wie er über die Start- und Landebahn rannte, was die Beamten dazu veranlasste, das Rollfeld aus Sicherheitsgründen zu schließen.

Von der vorübergehenden Sperrung waren mehr als 10 Flüge betroffen, wobei zwei Verspätungen von rund 30 Minuten bestätigt wurden. Die Behörden gehen davon aus, dass das Tier wahrscheinlich aus einem nahe gelegenen Wald kam, und raten den Anwohnern, wachsam zu sein.

Obwohl es keine Verletzten gab, sorgte der Vorfall für großes Aufsehen. Der Bär wurde bisher noch nicht gefunden.

Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Klimawandel die Winterruhe der Bären und ihre natürliche Nahrungsversorgung stört. Auch die Landflucht im Zusammenhang mit der Überalterung der Bevölkerung trägt dazu bei, dass die Bären in die Nähe der Städte drängen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG