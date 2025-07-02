Video. Istanbul: Proteste gegen LeMan wegen umstrittenem Cartoon

Dutzende Demonstranten versammelten sich in der Nähe einer zentralen Moschee unter starker Polizeipräsenz. Sie riefen religiöse Parolen und verurteilten die Illustration. Einige gerieten später mit der Polizei aneinander und beschädigten die Büros des Magazins.
Türkische Behörden haben vier Mitarbeiter von LeMan festgenommen, darunter den Karikaturisten, den Chefredakteur und zwei weitere Mitarbeiter. Zwei zusätzliche Redakteure befinden sich Berichten zufolge im Ausland und sind nun ebenfalls von der Festnahme bedroht.
Beamte behaupten, dass die Karikatur religiöse Werte beleidigt, während das Magazin darauf besteht, dass die Figur nicht der Prophet Muhammad war und sich für jegliche verursachte Beleidigung entschuldigte.
Eine Untersuchung ist im Gange.