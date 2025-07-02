Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Menschen rufen Slogans während eines Protests gegen das satirische Magazin LeMan, nachdem es eine Karikatur veröffentlicht hatte, die angeblich den Propheten Muhammad darstellt, in Istanbul, Türkei, am 1. Juli 2025.
No Comment

Video. Istanbul: Proteste gegen LeMan wegen umstrittenem Cartoon

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

In Istanbul brachen Proteste aus, nachdem ein satirisches Magazin eine Karikatur veröffentlicht hatte. Diese zeigte Figuren namens Mohammed und Moses, die sich begrüßten, während Raketen fielen.

Dutzende Demonstranten versammelten sich in der Nähe einer zentralen Moschee unter starker Polizeipräsenz. Sie riefen religiöse Parolen und verurteilten die Illustration. Einige gerieten später mit der Polizei aneinander und beschädigten die Büros des Magazins.

Türkische Behörden haben vier Mitarbeiter von LeMan festgenommen, darunter den Karikaturisten, den Chefredakteur und zwei weitere Mitarbeiter. Zwei zusätzliche Redakteure befinden sich Berichten zufolge im Ausland und sind nun ebenfalls von der Festnahme bedroht.

Beamte behaupten, dass die Karikatur religiöse Werte beleidigt, während das Magazin darauf besteht, dass die Figur nicht der Prophet Muhammad war und sich für jegliche verursachte Beleidigung entschuldigte.

Eine Untersuchung ist im Gange.

