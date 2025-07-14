Video. Läufer meistern Herausforderung am Nordpol

Die Teilnehmer reisten an Bord eines Eisbrechers von Longyearbyen aus und erreichten nach mehreren Tagen auf See den geographischen Nordpol.
Dort markierten Polarexperten eine sichere Strecke, die am Rand durch Eisbärwächter geschützt war. Der Marathon begann um 08:48 Uhr MESZ, wobei die Läufer gegen schlechte Sicht und beißende Winde kämpften.
Der Brite Oleg Polyntsev holte den Sieg in 3:43:25, während Becca Pizzi aus den USA mit 4:46:26 einen neuen Frauenrekord aufstellte. Ein Team von fünf Läufern, darunter zwei Siebzigjährige, sicherte sich ebenfalls einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.