SCREENSHOT - Nordpol-Marathon 2025
No Comment

Video. Läufer meistern Herausforderung am Nordpol

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Bei -8°C und auf driftendem Meereis nahmen 91 Athleten aus 22 Nationen an der Sommerausgabe des Nordpol-Marathons teil.

Die Teilnehmer reisten an Bord eines Eisbrechers von Longyearbyen aus und erreichten nach mehreren Tagen auf See den geographischen Nordpol.

Dort markierten Polarexperten eine sichere Strecke, die am Rand durch Eisbärwächter geschützt war. Der Marathon begann um 08:48 Uhr MESZ, wobei die Läufer gegen schlechte Sicht und beißende Winde kämpften.

Der Brite Oleg Polyntsev holte den Sieg in 3:43:25, während Becca Pizzi aus den USA mit 4:46:26 einen neuen Frauenrekord aufstellte. Ein Team von fünf Läufern, darunter zwei Siebzigjährige, sicherte sich ebenfalls einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Aktuelles Video

