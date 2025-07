Video. Macron besucht Tour de France - Pogačar gewinnt 12. Etappe

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Tour de France in Westfrankreich am 17. Juli 2025 aus dem roten Direktorenwagen neben Rennleiter Christian Prudhomme verfolgt. Zuvor war der sportbegeisterte Staatschef in Lourdes und auf dem Pic du Midi und hatte an regionalen Veranstaltungen teilgenommen.

Favorit Tadej Pogačar errang an diesem Donnerstag auf der Strecke von Auch nach Hautacam einen entscheidenden Solosieg, indem er 12 km vor dem Ziel angriff und das Gelbe Trikot von Jonas Vingegaard zurückeroberte. Der slowenische Fahrer setzte sich trotz eines Sturzes in der vorherigen Etappe durch.

Emmanuel Macron lobte später auch die Leistungen der französischen Fahrer Bruno Armirail und Kévin Vauquelin, die sich unter anspruchsvollen Bedingungen als zäh erwiesen.