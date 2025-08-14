Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
SCREENSHOT - Awa Odori Tanzfestival im Westen Japans in vollem Gange
No Comment

Video. Awa Odori Festival mit nächtlichen So-Odori-Aufführungen

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Hunderte Tänzer füllen diese Woche die Straßen von Tokushima, da das Awa Odori Festival mit großangelegten Aufführungen an mehreren Veranstaltungsorten in Westjapan stattfindet.

Am Dienstag fand der Höhepunkt des Festivals, der „so-odori“, an einem Veranstaltungsort statt. 1.700 Tänzer aus 15 Gruppen zeigten ihre koordinierten Fähigkeiten, Präzision und Flair. Frauen bewegten sich in eleganter Eintracht, während Männer dynamische, rhythmische Schritte darboten, die vom Publikum mit Applaus bedacht wurden.

Einige Zuschauer nahmen das Ereignis auf, andere klatschten im Takt der Musik.

Das Awa Odori Festival geht bis Freitag weiter, wobei die so-odori-Vorführung jeden Abend um 21:40 Uhr Ortszeit stattfindet.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG