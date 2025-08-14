Video. Awa Odori Festival mit nächtlichen So-Odori-Aufführungen

Am Dienstag fand der Höhepunkt des Festivals, der „so-odori“, an einem Veranstaltungsort statt. 1.700 Tänzer aus 15 Gruppen zeigten ihre koordinierten Fähigkeiten, Präzision und Flair. Frauen bewegten sich in eleganter Eintracht, während Männer dynamische, rhythmische Schritte darboten, die vom Publikum mit Applaus bedacht wurden.
Einige Zuschauer nahmen das Ereignis auf, andere klatschten im Takt der Musik.
Das Awa Odori Festival geht bis Freitag weiter, wobei die so-odori-Vorführung jeden Abend um 21:40 Uhr Ortszeit stattfindet.