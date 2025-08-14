Video. Drei Verletzte bei Drohnenangriff in Russlands Region Belgorod

Die Explosion traf ein fahrendes Fahrzeug, das Feuer fing, bevor es von Einsatzkräften gelöscht wurde. Auf CCTV-Aufnahmen, die auf dem offiziellen Telegram-Kanal von Gladkov veröffentlicht wurden, war der Moment des Einschlags im Zentrum von Belgorod zu sehen.
Dem Gouverneur zufolge wurde der Angriff von einer ukrainischen Drohne durchgeführt. Er beschrieb ihn als einen weiteren Angriff auf die größte Stadt der Region nahe der ukrainischen Grenze.
Bei einem separaten Vorfall früher am Tag wurde ein Regierungsgebäude von einer Drohne getroffen, ohne dass Verletzungen verursacht wurden.
Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass es über Nacht 44 ukrainische Drohnen über seinem Territorium und der annektierten Krim abgeschossen habe.