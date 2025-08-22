Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
BEGEISTERTE PERFORMER STREBEN NACH LUFTGITARREN-RUHM BEI DER WELTMEISTERSCHAFT IN FINNLAND
No Comment

Video. Finalisten rocken unsichtbare Riffs bei Luftgitarren-WM

Zuletzt aktualisiert:

Leidenschaftliche Künstler aus aller Welt versammeln sich diese Woche in Finnland. Sie treten nicht mit Instrumenten, sondern mit unsichtbaren Gitarren gegeneinander an.

Die 28. Luftgitarren-Weltmeisterschaft wurde am Donnerstag in Oulu mit Qualifikationsrunden eröffnet, an denen Teilnehmer aus 13 Ländern teilnahmen.

Jeder Teilnehmer wird anhand von zwei einminütigen Auftritten beurteilt. Diese kombinieren technische Präzision, Originalität und pure „Luftigkeit“. Kostüme und Requisiten sind erlaubt, aber echte Instrumente sind streng verboten.

Im Finale am Freitag wird der amtierende Champion Zachary „Ichabod Fame“ Knowles aus Kanada gegen Rivalen antreten, darunter der US-Champion Saladin „Six String Sal“ Thomas und der deutsche Patrick „Van Airhoven“ Culek.

Eine fünfköpfige Jury aus Fachleuten der darstellenden Künste wird die Krone und eine „Flying Finn“-Gitarre, die vom Gitarrenbauer Matti Nevalainen gefertigt wurde, vergeben.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG