Video. Finalisten rocken unsichtbare Riffs bei Luftgitarren-WM

Die 28. Luftgitarren-Weltmeisterschaft wurde am Donnerstag in Oulu mit Qualifikationsrunden eröffnet, an denen Teilnehmer aus 13 Ländern teilnahmen.
Jeder Teilnehmer wird anhand von zwei einminütigen Auftritten beurteilt. Diese kombinieren technische Präzision, Originalität und pure „Luftigkeit“. Kostüme und Requisiten sind erlaubt, aber echte Instrumente sind streng verboten.
Im Finale am Freitag wird der amtierende Champion Zachary „Ichabod Fame“ Knowles aus Kanada gegen Rivalen antreten, darunter der US-Champion Saladin „Six String Sal“ Thomas und der deutsche Patrick „Van Airhoven“ Culek.
Eine fünfköpfige Jury aus Fachleuten der darstellenden Künste wird die Krone und eine „Flying Finn“-Gitarre, die vom Gitarrenbauer Matti Nevalainen gefertigt wurde, vergeben.