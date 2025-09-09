Video. Nepals Premier tritt zurück, Demonstranten setzen Häuser in Brand

Demonstrationen, die größtenteils von jungen Menschen angeführt wurden, setzten sich auch nach der Aufhebung des Social-Media-Verbots fort. Als die Proteste intensiver wurden, erklärte Premierminister Khadga Prasad Oli seinen sofortigen Rücktritt.
Demonstranten setzten das Parlamentsgebäude und die Häuser führender Politiker, darunter der ehemalige Premierminister Pushpa Kamal Dahal, in Brand. Sicherheitskräfte setzten Gummigeschosse, Tränengas und Wasserwerfer ein, jedoch gab es keine neuen Berichte über scharfe Munition.
Die Behörden verhängten Ausgangssperren in Kathmandu und setzten das Militär ein. Die Vereinten Nationen forderten eine sofortige und transparente Untersuchung des tödlichen Vorgehens.