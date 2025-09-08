Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
SCREENSHOT - Hunde im Mittelpunkt beim 20. jährlichen Surf-A-Thon in San Diego
Video. Hunde reiten die Wellen beim Surf-Wettbewerb in San Diego

Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Hunde ritten am Sonntag in San Diego auf den Wellen, als der weltweit am längsten laufende Hundesurf-Wettbewerb zum 20. Mal an den Strand zurückkehrte.

Beim Surf-A-Thon am Del Mar Dog Beach nahmen Dutzende Hundesurfer teil und sammelten dabei Spenden für Waisentiere, die vom Helen Woodward Animal Centre unterstützt werden.

Die Organisatoren erklärten, dass alle Einnahmen in Tierschutzprogramme fließen.

Unter den Teilnehmern war auch James Wall mit seinem Hund Faith, den er als Welpe gerettet hat. Sie nehmen seit 13 Jahren an dem Wettbewerb teil und haben im letzten Jahr gewonnen. Wall sagte, dass ihre Surfpartnerschaft oft die Stimmung hebt und erinnerte sich an Nachrichten von Menschen, die sagten, dass Faith auf einem Surfbrett ihren Tag erhellte.

