Video. Demonstranten in Spanien fordern vollständiges Waffenembargo gegen Israel

Die Demonstrationen fielen mit einer Sitzung des spanischen Kabinetts zusammen, bei der neue Maßnahmen verabschiedet werden sollten. Diese wurden von Präsident Pedro Sánchez als Reaktion auf das, was er als „Genozid“ bezeichnete, angekündigt. Allerdings wird das zuvor angekündigte Waffenembargo nicht Bestandteil dieser Maßnahmen sein.
In Madrid versammelten sich etwa hundert Menschen an der Puerta del Sol, während eine ähnliche Anzahl eine Straße in Barcelona blockierte. Die Demonstranten trugen Banner und riefen Parolen, die Spanien aufforderten, sofort 46 Verteidigungsverträge mit israelischen Unternehmen zu kündigen.