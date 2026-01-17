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Gruppenfoto bei einem Treffen zur Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens zwischen EU und Mercosur in Asunción, Paraguay. Samstag, 17. Januar 2026.
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Video. EU und Mercosur unterzeichnen großes Handelsabkommen in Asunción

Zuletzt aktualisiert:

In Paraguays Hauptstadt Asunción unterzeichneten EU- und Mercosur-Vertreter ein großes Handelsabkommen. Die Verhandlungen liefen mehr als 25 Jahre.

Die Verhandlungen dauerten mehr als 25 Jahre. Am Samstag haben die Europäische Union und der Mercosur-Block in Asunción, Paraguay, das lange erwartete Freihandelsabkommen formell unterzeichnet.

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Bei der Zeremonie waren Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anwesend, dazu Staats- und Regierungschefs mehrerer lateinamerikanischer Länder. Die Offiziellen stellten sich zum Familienfoto auf, Vertreter unterzeichneten das Abkommen auf der Bühne.

Von der Leyen sagte, das Abkommen solle „echte, greifbare Vorteile“ für Menschen und Unternehmen bringen.

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