Video. EU und Mercosur unterzeichnen großes Handelsabkommen in Asunción

Die Verhandlungen dauerten mehr als 25 Jahre. Am Samstag haben die Europäische Union und der Mercosur-Block in Asunción, Paraguay, das lange erwartete Freihandelsabkommen formell unterzeichnet.
Bei der Zeremonie waren Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anwesend, dazu Staats- und Regierungschefs mehrerer lateinamerikanischer Länder. Die Offiziellen stellten sich zum Familienfoto auf, Vertreter unterzeichneten das Abkommen auf der Bühne.
Von der Leyen sagte, das Abkommen solle „echte, greifbare Vorteile“ für Menschen und Unternehmen bringen.