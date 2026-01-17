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In Nuuk, Grönland, ziehen Demonstrierende zum US-Konsulat. Sie protestieren gegen Trumps Politik gegenüber Grönland. Samstag, 17. Januar 2026.
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Video. Tausende demonstrieren in Nuuk gegen Trumps Plan, Grönland zu annektieren

Zuletzt aktualisiert:

In Grönlands Hauptstadt Nuuk demonstrierten Tausende. Sie protestierten gegen Pläne von US-Präsident Donald Trump, das dänische Autonomiegebiet zu annektieren.

In Nuuk kamen am Samstag Tausende Demonstrierende zusammen. Sie prangerten Pläne von US-Präsident Donald Trump an. Die USA sollen Grönland, ein selbstverwaltetes Gebiet Dänemarks, annektieren.

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Mit grönländischen Flaggen zogen die Demonstrierenden durch das Stadtzentrum. Später versammelten sie sich vor dem US-Konsulat. Dort forderten Transparente und Sprechchöre Souveränität.

„Wir stehen nicht zum Verkauf. Wir sind ein freies Volk“, sagte ein Demonstrant.

Grönlands Rohstoffministerin Naaja Nathanielsen sagte, Grönland wolle sich „zu eigenen Bedingungen“ entwickeln.

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