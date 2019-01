Tote Fische und giftige Quallen

Giftige Algen sind nach Angaben der australischen Regierung für den Tod Tausender Fische im Darling River verantwortlich. Die Verbreitung der toxischen Algen wiederum liege an der Wetterlage.

Im Meer hat eine Qualleninvasion an der Goldcoast bei den Badenden Angst und Schrecken ausgelöst. Die Portugiesische Galeere gehört zu den Staatsquallen. Ihre Tentakel brennen. Man sollte ihnen daher nicht zu nahe kommen. Eine wirkliche Gefahr durch die Verbrennungen besteht allerdings nur bei Allergikern. In wenigen Tagen seien an die 3000 Menschen von den Quallen verbrannt worden. Einige Strände mussten geschlossen werden.