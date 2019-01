100 Jahre Frauenwahlrecht: Diese Karte zeigt, ab wann Frauen in Europa wählen durften

Am 19. Januar vor genau 100 Jahren konnten Frauen in Deutschland zum ersten Mal an einer Wahl teilnehmen – als Wählerinnen und als Gewählte. Die historische Entscheidung wurde am 12. November 1918 getroffen, dem Tag des Waffenstillstands von Compiègne, der offiziell den Ersten Weltkrieg beendete und das Ende des Deutschen Kaiserreichs besiegelte.

In einer Ansprache "an das deutsche Volk" kündigte die sozialdemokratische Übergangsregierung an, die nächsten Wahlen "auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen".

Deutschland war damit eines der ersten Länder in Europa, in dem Frauen aktiv an der Demokratie teilhaben durften. Finnland hatte 1906 den Anfang gemacht. Das Schlusslicht war Liechtenstein im Jahr 1984.