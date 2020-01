10 Ereignisse, die Europa im vergangenen Jahrzehnt verändert haben

Die #Metoo-Bewegung und Frauenmärsche (Europa 2017)

Die #Metoo-Bewegung wurde global, nachdem im Oktober 2017 die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich wurden.

Wie die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly Euronews sagte: "Bei der #MeToo-Bewegung ging es um die Stärkung der Macht. Sie ermöglichte es Frauen in Europa und anderswo, über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung zu sprechen und zu wissen, dass die Kultur des Schweigens und der Verleugnung, die vorher existierte, bröckelte."

Proteste in London nach der Amtseinführung Donald Trumps als Präsident der USA. AP/Tim Ireland

Es dauerte nicht lange, bis die Bewegung in Europa groß wurde. Schätzungsweise mehr als sieben Millionen Frauen haben seitdem weltweit bei Frauenmärschen protestiert. Aber die Auswirkungen waren nicht überall gleich.

Einige Länder, wie Frankreich, Spanien und Italien, haben ihre eigene Version des Metoo-Hashtags entwickelt, wie z.B. #BalanceTonPorc in Frankreich und #Cuéntalo in Spanien.

In Großbritannien trat Verteidigungsminister Michael Fallon aufgrund von Vorwürfen unangemessenen Verhaltens zurück. Inzwischen ist die Wirkung in einigen Ländern des Balkans und Osteuropas sowie in Deutschland im Vergleich dazu begrenzt.

Alles in allem, so O'Reilly, sei die größte Veränderung das öffentliche Bewusstsein gewesen. "Es hat auch gezeigt, warum es so wichtig ist, Frauen in Machtpositionen zu haben", fügte sie hinzu. "Zum ersten Mal haben wir jetzt sowohl bei der Europäischen Kommission als auch bei der Europäischen Zentralbank weibliche Präsidenten - das ist eine starke positive Botschaft für die jüngere Generation von Frauen", so O'Reilly.

Der Mord an Daphne Caruana Galizia (Malta, 2017)

Die Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia wurde 2017 ermordet. Zwei Jahre später haben drei hochrangige Kabinettsminister ihren Rücktritt erklärt und der Premierminister des Landes, Joseph Muscat, hat versprochen, im Januar 2020 abzudanken.

Proteste vor dem Büro des Premiers auf Malta Image Rene Rossignaud/AP RENE ROSSIGNAUD

Derzeit warten drei Männer auf den Prozess wegen des Mordes an der 53-Jährigen. Allerdings konnten die Behörden nicht herausfinden, wer sie angeheuert hat. Muscats Stabschef, Keith Schembri, trat zurück, nachdem er im Zusammenhang mit den Ermittlungen von der Polizei verhaftet wurde. Er hat jegliche Kenntnis oder Verbindung zu dem Mord abgestritten.

Lesen Sie hier, was der Sohn von Caruana Galizia über den Mord an seiner Mutter sagte

Herman Grech, der Herausgeber der Times of Malta, sagte Euronews, der Fall habe Europa mit vielen Lektionen konfrontiert, von der Bedeutung unabhängiger Medien - die den "Durchbruch gebracht haben" - bis hin zur Wichtigkeit, die Institutionen aller Länder im Auge zu behalten, selbst die "mikroskopisch kleinen", sagte er.

"Aus gesellschaftlicher Sicht spiegelte es die Art und Weise wider, wie die Massen die Augen vor Vetternwirtschaft und Korruption verschlossen haben, als sie sich vom Altar der Gier ernährten", sagte er.

Großbritannien entscheidet sich für den Ausstieg aus der Europäischen Union (2016)

Brexit-Gegner demonstrieren in London. AP Photo/Matt Dunham

Der Brexit hat zwei Premierminister ihren Job gekostet, zu zwei Wahlen in zwei Jahren geführt und die britische Politik dominiert. Auslöser: Eine knappe Mehrheit der Briten stimmte am 23. Juni 2016 für den Austritt aus der Europäischen Union.

Aber während die Experten damals Brexit als den Anfang vom Ende der EU sahen - mit Forderungen nach einem französischen 'Frexit', einem niederländischen 'Nexit' und so weiter - hat sich das Gegenteil tatsächlich bewahrheitet, meint Tim Bale, Professor für Politik an der Queen Mary Universität, London, gegenüber Euronews.

"Brexit hat tatsächlich einige Europäer, die vielleicht vergessen haben, wie wichtig die EU für sie war, dazu gebracht, ihren Wert zu erkennen", sagt Bale.

Lesen Sie hier, wie es zu dem Brexit-Referendum kam

"Eine Umfrage nach der anderen zeigt nun, dass immer weniger Bürger der Europäischen Union heutzutage ernsthaften Enthusiasmus für die Idee zeigen, dass ihr Land Großbritannien aus der EU folgen sollte".

Das Pariser Klimaabkommen (2015)

Als 195 Länder am 12. Dezember 2015 das Pariser Abkommen unterzeichneten, versprachen sie, die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Dazu haben sie sich freiwillig bereit erklärt, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und darauf hinzuwirken, dass ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau verhindert wird. Die Konsequenz aus dem Bruch dieses Versprechens: keine.

Staats- und Regierungschefs bei der COP21 in Le Bourget, Paris. 12.12.2015 AP Photo/Francois Mori

Die gute Nachricht: Die Klimapolitik EU-weit und innerhalb der Mitgliedsstaaten hat sich tatsächlich geändert, sagte der Senior Research Fellow am Stockholmer Umweltinstitut Prof. Dr. Richard J.T. Klein gegenüber Euronews. Darüber hinaus prognostiziert er, dass der europäische 'Green Deal' viele Wirtschaftsbereiche, die Treibhausgasemissionen verursachen, verändern wird.

Trotz des Rückzugs der USA aus dem Abkommen sind die europäischen Länder entschlossen, sich weiter zu engagieren. Laut Klein wird der Deal eine wichtige Veränderung in Europa bringen. "Vielleicht wird es nicht so sehr das Pariser Abkommen sein, sondern wir werden den Wert der Politik und der Maßnahmen anerkennen, die die EU und ihre Mitgliedstaaten als Reaktion auf das Abkommen durchgeführt haben und durchführen werden", fügt er hinzu.

Auch wenn sowohl das Pariser Abkommen als auch der europäische Green Deal die richtigen Schritte in die richtige Richtung sind, drängt Klein auch darauf, dass "die Gesellschaften ihre Anstrengungen verstärken müssen, um sich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten, der ebenso dringend ist wie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Der European Green Deal schweigt jedoch über diesen Teil der Klimapolitik".

Russland annektiert die Krim

Als die Ukraine im Februar 2014 verkündete, dass "kleine grüne Männer" begonnen hätten, Einrichtungen auf der Schwarzmeerinsel Krim einzunehmen, bestritt Wladimir Putin, dass die Soldaten - die russische Waffen und russische Militärkleidung trugen - russisch seien. Im April gab er zu, dass sie es waren.

Bis dahin wurde am 16. März auf der besetzten Krim ein Referendum abgehalten, mit dem von vielen Seiten als zweifelhaft bezeichneten Ergebnis, dass 97% für den Beitritt zu Russland stimmten. Die Vereinten Nationen stimmten mit 100 zu 11 Stimmen für die Verurteilung dieses Schrittes, die Europäische Union verhängte Sanktionen. Aber fünf Jahre später ist die Krim immer noch in russischer Hand.

Menchen laufen an einem Panzer in Simferopol vorbei. 16. März 2014 AP Photo/Ivan Sekretarev

Die Annexion mag durch den seit April 2014 herrschenden Krieg in der Ostukraine zwischen ukrainischen Streitkräften und von Russland unterstützten Separatisten in den Hintergrund geraten sein, stellt aber dennoch "eine grundlegende Herausforderung für die europäische Ordnung" dar, so Steven Pifer vom Thinktank Brookings.

Obwohl sich Russland mit der Besetzung der Donbass-Region zurückgehalten hat, hat die Annexion der Krim europäische ehemalige Sowjetrepubliken wie Litauen und Estland alarmiert und spiegelt eine größere Polarisierung in Europa wider, mit der EU auf der einen Seite und Putins Russland auf der anderen.

Die Migrantenkrise

Während Flüchtlinge und Migranten schon immer versucht haben, auf dem Seeweg zwischen der Türkei und Griechenland sowie Libyen und Italien nach Europa zu gelangen, stieg die Zahl der Ertrinkenden im Mittelmeer in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 auf 1.687 gegenüber 60 im Vorjahr.

Ein Graffiti des ertrunkenen Aylan Kurdi in Frankfurt, 10. März 2016 AP Photo/Michael Probst

Im April des selben Jahres kamen schätzungsweise 800 Menschen bei einem einzigen Schiffsunglück ums Leben, und die EU stimmte für die Ausweitung ihrer multinationalen Seenotrettungsaktion Triton. Währenddessen überquerten Hunderte von Booten das Mittelmeer, und Flüchtlinge - viele von ihnen auf der Flucht vor dem immer brutaleren Krieg in Syrien - zu Tausenden nach Nordeuropa kamen.

Seit 2016 sind die Zahlen stark zurückgegangen. Doch ein Nebenprodukt der Flüchtlingskrise ist ein Anstieg der Unterstützung für rechtsextreme Parteien in Europa, wobei die Führer von Ungarns Viktor Orban (Fidesz) über die Alternative für Deutschland (AfD) bis hin zu Italiens Lega und Großbritanniens Brexit-Partei den Widerstand gegen die Migration zu einem zentralen Wahlthema gemacht haben.

Im Jahr 2019 sorgten die Weigerung, Boote andocken zu lassen, und rechtliche Schritte gegen NGOs, die Rettungsmaßnahmen durchführen - zusammen mit Abkommen mit Ländern wie Libyen und der Türkei, um Migranten an der Ausreise nach Europa zu hindern - für gemischte Reaktionen. Doch die tödlichen Überfahrten gehen weiter.

Lesen Sie hier: Wie viele Kinder sind seit Aylan Kurdi ertrunken?

Die Maidan-Proteste (2014)

Februar 2014: Archivbild. Besucher singen die ukrainische Nationalhymne in Kiew. AP Photo/Efrem Lukatsky

Im November 2013 kündigte der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch an, dass die Ukraine kein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnen werde. Innerhalb einer Woche gingen eine Million Ukrainer auf die Straße, und im Februar - nach monatelangen Protesten - floh Janukowitsch nach Russland.

Im Jahr 2014 kam es zur Annexion der Krim durch Russland und zum Beginn des Krieges in der Ostukraine. Fünf Jahre später ist die Krim weiter in russischer Hand, und der Konflikt zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und den ukrainischen Streitkräften und Milizen im Donbass dauert an.

Die Erfolge der 'Maidan'-Proteste - benannt nach dem Platz, auf dem sie in Kiew begannen - sind daher auf den ersten Blick begrenzt. Aber sie haben Europa gezeigt, dass die Ukrainer sich eine engere Beziehung zu Europa wünschen, denn die Proteste in Maidan begannen unter den Flaggen der Europäischen Union. Und das zu einer Zeit, in der die Erweiterung ein zentrales Thema für die EU ist.

Kataloniens Streben nach Unabhängigkeit (2014-2019)

Die Flagge der spanischen Region Katalonien, genannt Estelada. AP Photo/Santi Palacios Santi Palacios

Der Kampf Kataloniens um die Unabhängigkeit von Spanien hat sich im letzten Jahrzehnt verschärft. Nach einem unverbindlichen Unabhängigkeitsreferendum unter Missachtung des spanischen Verfassungsgerichts am 1. Oktober 2017 wurden neun der zwölf angeklagten Führer der Unabhängigkeitsbewegung im Oktober 2019 wegen Aufruhrs zu Gefängnisstrafen verurteilt. Im Anschluss an das Referendum kam es in ganz Katalonien zu Protesten.

Kristian Herbolzheim, Direktor des Internationalen Katalanischen Instituts für Frieden (ICIP), sagte Euronews, dass Kataloniens Streben nach Unabhängigkeit "eine große Herausforderung" für die EU an mehreren Fronten darstelle.

Sehen Sie hier eine Chronolgie der Ereignisse

"Auf politischer Ebene ist es beunruhigend, dass einer der wichtigsten Mitgliedsstaaten nicht in der Lage zu sein scheint, den Konflikt mit politischen Mitteln zu lösen. Dies schafft ein Paradoxon, da sich die EU gerne als eine Institution profiliert, die den Dialog zwischen den Konfliktparteien auf internationaler Ebene erleichtert, sich aber nur ungern in Angelegenheiten einmischt, die als interne Angelegenheiten der Mitgliedsstaaten betrachtet werden."

Darüber hinaus blockiert Spanien Aufnahmegespräche des Kosovo mit EU mit der Begründung, dass es keinen Präzedenzfall für Regionen wie Katalonien schaffen will. Dies könnte auch Auswirkungen haben, wenn in Schottland ein neues Referendum stattfindet, das zur Unabhängigkeit führt.

"Alles in allem fordert der Konflikt dazu auf, die Konzepte von Souveränität und Demokratie innerhalb der EU im 21. Jahrhundert zu überdenken. Sowohl die Befürworter als auch die Gegner der katalanischen Unabhängigkeit sind weitgehend für die EU. Dies sollte der EU einen Anreiz bieten, einen kreativen Weg zu finden, eine Art konstruktive Rolle zu spielen", fügte Herbholzheim hinzu.

Das iranische Atomabkommen (2015-2019)

Irans Präsident Hassan Ruhani vor den Plänen eines Atomkraftwerks, 13. Januar 2015 P Photo/Iranian Presidency Office, Mohammad Berno, File

Nach langwierigen Verhandlungen gab es einen Durchbruch und der Iran unterzeichnete einen Deal für sein Nuklearprogramm mit den USA, Großbritannien, Frankreich, China, Russland und Deutschland im Jahr 2015. Der Iran stimmte zu, seine nuklearen Aktivitäten und regelmäßige Inspektionen durch internationale Experten als Gegenleistung für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen zu begrenzen.

Der Aktionsplan, allgemein bekannt als das Iranabkommen, gab Europa nicht nur ein relativ hohes Maß an Sicherheit, dass der Iran mit seinem Atomprogramm keine militärische Option verfolgen konnte, sondern er erlaubte es den europäischen Ländern auch, wieder Geschäftsinteressen mit dem Iran zu verfolgen, die für sie von wirtschaftlichem Nutzen sind", sagte Xanthe Hall, Ko-Direktorin der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Organisation International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), gegenüber Euronews.

Mehr: Iranischer Hardliner: "EU erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nicht"

Im Jahr 2017 kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass die USA aus dem Abkommen aussteigen und die Sanktionen wieder einführen wollen. In der Folge fanden die verbliebenen Partner einen Weg, den US-Dollar zu umgehen und führten ein Finanzsystem für den Handel mit dem Iran (INSTEX) ein.

Die Entscheidung der USA, aus dem Deal auszusteigen, "ist einer der größten Keile in den Beziehungen zwischen den USA und der EU", sagte Narges Bajoghli, Assistenzprofessor für Nahost-Studien an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University gegenüber Euronews.

"Innerhalb des Iran hat das Abkommen das Empfinden unter den konservativeren politischen Kräften verfestigt, dass die USA kein vertrauenswürdiger internationaler Partner sein können. Es hat dem Iran auch gezeigt, dass die EU keine wirkliche Macht gegenüber den USA ausüben kann, auch nicht, um Vereinbarungen zu schützen, an die sie sich hält. Insgesamt wird das Zustandekommen des Abkommens nach dem Rückzug der USA höchstwahrscheinlich als eine Zeit angesehen werden, die zu erhöhten Spannungen im Nahen Osten zum Nachteil vieler geführt hat - auf Wunsch einiger weniger", fügte Bajoghli hinzu.

Islamistischer und rechtsextremer Terrorismus

Blumen in Andenken an ein Attentat in London, 6. Juni 2017 Matt Dunham

Die europäischen Länder waren in den letzten zehn Jahren ein Hauptziel für Terroranschläge. Mit der Bekämpfung von Al-Kaida und des so genannten islamischen Staates gab es mehr Angriffe von Einzelakteuren, die sich bestimmten radikalen Gruppen anschließen, die islamistisch, rechtsradikal oder separatistisch sind.

"Die wichtigste Veränderung war der Anstieg des 'inspirierten' Angriffs; ein Angriff, der nicht das ausgeklügelte Ergebnis einer umfangreichen Planung und zentralen Koordination ist, sondern von einer Person ausgeführt wird, die wenig Kontakt mit der Organisation hatte, die sie angeblich unterstützt, und dabei alltägliche Werkzeuge wie ein Messer oder einen Lastwagen benutzt", sagte Richard Barrett vom Global Strategy Network gegenüber Euronews.

"Die Wahrnehmung der Marginalisierung und die Geschwindigkeit der Radikalisierung zu Gewalt sind beides Nebenprodukte des exponentiellen Anstiegs der Nutzung von sozialen Medien und der Fähigkeit von Terrorgruppen, individuelle Beschwerden in eine umfassendere Verschwörungstheorie einzuwickeln", fügte er hinzu.

Einige der prägenden Ereignisse, die mir in den Sinn kommen, sind der Anschlag in Norwegen 2011, die Anschläge in Paris im November 2015, die Lkw-Attentate in Nizza 2016 und auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. In Großbritannien gab es eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Anschlägen, wie der Mord an der britischen Parlamentarierin Jo Cox (2016), der Angriff auf der London Bridge und der Bombenanschlag auf die Manchester-Arena im Jahr 2017.

Auch wenn der Terrorismus auf globaler Ebene zurückgeht, nimmt der rechtsextreme Terror im Westen stark zu. Laut dem Global Terrorism Index (GTI) 2019 hat der Rechtsextremismus in den letzten fünf Jahren um 320% zugenommen. Der Bericht reiht Großbritannien auf Platz 28 der am stärksten betroffenen Länder der Welt - der schlechteste Wert für eine westeuropäische Nation.

Nora Demleitner, Rechtsprofessorin an der Washington and Lee School of Law Media, sagte Euronews, dass die redaktionellen Entscheidungen der Medien einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit haben.

"Der Fokus auf die Angriffe der Dschihadisten bleibt hoch", sagte sie.

Jetzt lesen: Gewalt von rechts: Deutschland hat ein Problem

"Sie neigen dazu, über sie wesentlich mehr zu berichten als über Terroranschläge, die von anderen Ideologien inspiriert sind. Das gilt insbesondere für rechte Angriffe. Die Öffentlichkeit überschätzt also möglicherweise die Wahrscheinlichkeit von islamistichem Terror. Auch die Furcht vor weit verbreiteten Terroranschlägen, die mit dem Untergang der IS-Miliz und der Sorge um die Rückkehrer verbunden ist, hat sich nicht bewahrheitet. Dennoch haben die europäischen Länder aus innerstaatlichen Ängsten heraus ihre eigenen Bürger, die in den Ländern des Nahen Ostens festgehalten werden, nicht anerkannt. Die langfristigen Auswirkungen dieser Reaktion bleiben abzuwarten."