Schweiz meldet 228 Covid-19-Fälle - 60 Infektionen bei Beerdigung in Spanien

In der Schweiz gibt es an diesem Samstag 228 bestätigte Fälle des Coronavirus. Mit zehn Erkrankten besonders betroffen ist die Universität Zürich, schon am Donnerstag waren dort die Vorlesungen für Zahnmedizin-Studenten abgesagt worden, jetzt sich auch Medizin, Mathematik und Umweltwisschenschaften von Unterbrechungen der Programme betroffen.

Mindestens zwölf Schweizer haben sich bei einem viertägigen Gottesdienst der Freikirche "La Porte ouverte chrétienne" in der Nähe von Mulhouse in Frankreich mit Sars-CoV-2 infiziert. An dieser Veranstaltung hatten etwa 2.000 Menschen teilgenommen. Euronews hatte mit einem französischen Arzt gesprochen, der positiv getestet wurde und glaubt, dass er sich ebenfalls dort angesteckt hat. Er ist mit seinen vier Kindern in Quarantäne.

Am 5. März war eine 74-jährige Schweizerin aus dem Kanton Waadt in Lausanne am Coronavirus gestorben.

In Deutschland gab es am Samstag, den 7. ¨März, mindestens 680 bestätigte Fälle, in Frankreich 716 Infizierte und zehn Todesfälle.

60 Menschen haben sich bei einer Beerdigung in Spanien infiziert

Bei einer Trauerfeier in Vitoria im spanischen Baskenland haben sich 60 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Beerdigung fand schon vor zwei Wochen statt, aber der erst heute meldet u.a; El Pais diesen größten Infektionsherd in Spanien, wo es mittlerweile mehr als 430 Infizierte gibt. Zehn Personen sind in Spanien an Covid-19 gestorben. Unter den Menschen, die sich bei der Beerdigung angesteckt haben, sollen mehrere Mitglieder von Sinti- und Roma-Familien sein.

Zoll in Österreich stellt geschmuggelte Atemmasken sicher

In Wien haben Zollbeamte in einem Reisebus aus der Türkei 21.000 Atemschutzmasken sichergestellt, die offenbar nach Deutschland geschmuggelt werden sollten. Beschlagnahmt wurden im selben Bus auch noch 25 Kilo Fleisch und 1200 Zigaretten. Wie der österreichische Zoll an diesem Samstag mitteilte, hätten die Schutzmasken einen Gewinn von etwa 50.000 Euro einbringen sollen.

Mehrere europäische Regierungen versuchen dagegen vorzugehen, dass skrupellose Geschäftemacher aus dem Mangel an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln riesige Gewinne erzielen. So hat die französische Regierung per Dekret verfügt, dass 100 ml Desinfektionsmittel bis Ende Mai höchstens drei Euro kosten dürfen.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Berichte über den Diebstahl von Mitteln zur Händedesinfektion selbst in Krankenhäusern gegeben.

