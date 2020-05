Virales Video: Die geniale Idee der Umarmung mit dem Duschvorhang

Eine Kanadierin hat sich eine geniale Methode ausgedacht, um ihre Mutter auch während der Coronavirus-Pandemie sicher zu umarmen: den #hugglove - wörtlich übersetzte, den "Umarmungshandschuh". Die Installation erinnert aber eher an einen Duschvorhang, es ist eine Plastikplane mit vier Ärmeln, die an einer Wäscheleine hängt.

In der Stadt Guelph im Süden Ontarios entwickelten Carolyn Ellis und ihr Mann Andrew am Vorabend des Muttertags, der dieses Jahr am 10. Mai gefeiert wurde, den so "hugglove" für die Mama.

Sie klebten Plastikmanschetten auf eine große Plane, so dass zwei Menschen einander umarmen konnten, ohne direkten Kontakt herzustellen.

Auch wenn eine Umarmung hinter Plastik nie so gut sein wird wie eine ohne, so war es doch beruhigend - nach Wochen des Lockdown und anderer sozialer Distanzierungsmaßnahmen - ihre Mutter wieder umarmen zu können, sagte Ellis.

Das Video geht jetzt weltweit viral.