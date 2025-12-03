Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Ein Fischer rettet ein feststeckendes Reh auf dem zugefrorenen See Chernoye, Russland, 26. November 2025
No Comment

Video. Einsatzkräfte befreien Hunderte Rehe aus zugefrorenen sibirischen Seen

Zuletzt aktualisiert:

In Russlands Region Nowosibirsk retteten Einsatzkräfte mehr als 300 Rehe von den zugefrorenen Seen. Eine frühe Wanderung ließ die Tiere auf dem Eis stranden.

Retter haben mehr als 300 Rehe von zugefrorenen Seen in der russischen Region Nowosibirsk geholt. Eine ungewöhnlich frühe Wanderung hatte die Tiere auf spiegelglattem Eis stranden lassen.

Die Tiere konnten auf dem glatten Eis weder aufstehen noch laufen. Viele lagen oder rutschten hilflos. Lokale Fischer im Bezirk Karasuk trugen Dutzende Rehe in Sicherheit und filmten die angespannten Szenen.

Später rückten Einsatzkräfte mit einem Luftkissenboot an. Das Umweltministerium erklärte, die meisten Tiere hätten überlebt. Einige waren jedoch bereits tot, als Hilfe eintraf.

