Corona-Pandemie: Griechenland im Lockdown

no comment

Die Straßen von Athen wirken wie ausgestorben. In Griechenland gilt seit Samstag ein dreiwöchiger Lockdown für das ganze Land. Ab 6.00 Uhr müssen alle Läden außer Supermärkten, Apotheken und anderen lebenswichtigen Geschäften schließen.

Zusätzlich gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Wer tagsüber einkaufen oder zum Arzt gehen will, wer zur Arbeit geht oder Sport machen will, der muss die Behörden per SMS informieren. Überall gilt eine Maskenpflicht.