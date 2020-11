Trotz des Lockdown in Österreich bleibt die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb von 24 Stunden sehr hoch. An diesem Dienstag melden die Behörden 4.377 Neuinfektionen und 118 Tote. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen spricht von noch immer dramatisch hohen Zahlen.

Anschober kündigte auch an, dass es ab Januar 2021 die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Östereich geben solle. Das Land will die Impfstoffe verschiedener Pharmakonzerne einkaufen. Ziel der Regierung sei eine "Durchimpfungsrate" von über 50 Prozent.

Die europäische Agentur ECDC gibt die 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Österreich derzeit mit 1056.8 an. In der EU ist diese nur in Luxemburg derzeit noch höher. Für Deutschland geht die ECDC von einer Inizidenz von 309.9 aus, für Italien von 784.9.

Kontrovers diskutiert wird über die im Dezember geplanten Massentests. Am 5. und 6. Dezember sollen vor allem Lehrerinnen und Lehrer sowie die Beschäftigten in Kindergärten getestet werden. Am 19. und 20. Dezember sollen sich alle Österreicherinnen und Österreicher testen lassen.

Dabei sprechen Oppositionspolitiker - wie Peter Kaiser von der SPÖ - laut ORF von einer "Vermarktung" der Massentests. Kritisiert wird vor allem, dass es nicht sicher ist, ob die Kontaktverfolgung bei den Massentests funktioniert, weil es dafür nicht genug Contact-Tracer geben könnte.

Am vergangenen Wochenende hatte es im benachbarten Südtirol kostenlose und freiwillige Antigen-Schnelltests für alle Bewohnerinnen und Bewohner gegeben. Dabei wurde etwa 1 Prozent der Bevölkerung positiv getestet.