"Sehr froh": 82-Jähriger erhält erste Astrazeneca-Impfung in UK

Der jüngst zugelassene Impfstoff des Pharmaunternehmens AstraZeneca und der Universität Oxford ist erstmals in Großbritannien geimpft worden. Ein 82-jähriger Dialyse-Patient an der Oxforder Universitätsklinik war der erste, der das Vakzin an diesem Morgen erhielt. Er sei stolz, dass es in Oxford erfunden wurde, so Brian Pinker: "Die Impfung bedeutet mir alles. Es ist die einzige Möglichkeit, wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Ich bin sehr froh, dass ich den Oxford-Impfstoff erhalten habe, sehr froh."