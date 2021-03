Trauer in Bergamo: Mario Draghi gedenkt der Corona-Toten

Von diesem Ort aus erinnern wir an diejenigen, die nicht mehr da sind. In dieser Stadt gibt es niemanden, der nicht ein Familienmitglied oder einen Bekannten hat, der von dem Virus betroffen ist.

Liebe Bergamaschi, ihr habt schreckliche Tage erlebt, in denen nicht einmal Zeit war, um über eure Lieben zu trauern, Abschied zu nehmen und sie ein letztes Mal zu begleiten. Es gibt viele Bilder dieser Tragödie, die jeden in Italien und in der Welt getroffen haben, aber eines kann man nicht vergessen: die Kolonne der mit Särgen beladenen Lastwagen.