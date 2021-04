Ungarn impft für Schulöffnungen

Ein durchschnittlicher Klassenraum ist 40 Quadratmeter groß. In der Grundschule sollten es durchschnittlich 26 Kinder sein, an manchen Orten sogar 32. Und in den Gymnasien sind 35 Schüler in einer Klasse. Hier ist die physische Distanzierung völlig unmöglich. Die Folge ist, dass sich die Kinder gegenseitig anstecken - und den Virus in ihre Familien tragen.