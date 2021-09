Europa im Jahr der Schiene - Immer noch drei Spurweiten

Der europäische Sonderzug Connecting Europe Express hat in Lissabon seine Reise quer durch Europa angetreten. Bis zum 7. Oktober wird er in über einhundert europäischen Städten halten, darunter auch in elf deutschen. Lissabon hat er am Donnerstag verlassen und wird nach einer Fahrt über 20.000 Kilometer durch 26 Länder in Paris ankommen. Im europäischen Jahr der Bahn sollen die Vorteile der Schiene aufgezeigt werden.

Wir freuen uns sehr, diesen europäischen Zug abfahren zu lassen. Er wird für uns ein Labor, ein Raum für Diskussionen, in dem Organisationen, Bürger, regionale und lokale Behörden zusammenkommen können, um über die Rolle der Bahn in unserem Leben zu diskutieren. Adina Valean EU-Kommissarin für Verkehr

Trotz bestem politischen Willen gibt es noch immer zu viele Hindernisse im grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Eine Reise durch ganz Europa ist eine technische Herausforderung.

Es gibt Probleme mit der grenzüberschreitenden technischen Interoperabilität. Wir haben in Europa 3 Spurweiten, deshalb ist unser Zug eigentlich drei Züge. Unsere nächste Aufgabe ist ein harmonisierendes technisches und kommerzielles Regelwerk, das dann noch umgesetzt werden muss. Adina Valean EU-Kommissarin für Verkehr

Das Problem der Interoperabilität in Europa ist offensichtlich: drei verschiedene Züge braucht es für diese Tour durch Europa. Ein Zug wird zwischen Lissabon, Madrid und dem französischen Hendaye verkehren, ein anderer wird durch Mitteleuropa fahren und ein dritter in den baltischen Ländern.

Manchmal besteht Europa mehr aus Problemen denn aus Lösungen, das wurde schon auf der Pressekonferenz deutlich: Der verantwortliche portugiesische Minister betonte, Portugal könne nur dann zum europäischen Standard übergehen, wenn auch die Spanier mitziehen. Die politische Kompatibilität ist