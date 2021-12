PCR-Testpflicht in der Schweiz: Was, wenn Genesene positiv getestet werden?

Die neuen Einreiseregelungen, die für die Schweiz seit 4. Dezember gelten, stehen in der Kritik. Wer in die Schweiz einreisen will, muss ein negatives PCR-Testergebnis vorzeigen. Allerdings melden sich nun vereinzelt Personen zu Wort, die kürzlich mit dem Coronavirus infiziert waren - trotz Doppelimpfung - und als Genesene gelten, jetzt aber positiv auf das Virus getestet werden.

Der Schweizer Reise-Ombudsmann Franco Muff befürchtet, dass die neue Regelung Reisende verunsichern könnte. Er warnte, dass einige Personen nun im Ausland festsitzen, weil die Fluggesellschaft sie nur mit einem negativen PCR-Testergebnis mitnehmen darf.

Zwar sagt das Bundesamt für Gesundheit (BAG), dass ein positiver Test nach Genesung selten ist, andere offizielle Quellen bestätigen aber, dass es zu diesem Fall kommen kann. Auf der Internetseite des Kanton Basel-Stadt heißt es: "PCR-Tests können auch nach der Erkrankung noch einige Wochen positiv ausfallen, auch wenn Sie dann nicht mehr ansteckend sind."

Offenbar gibt es mehrere Fälle von Personen, die vor Inkrafttreten der neuen Regeln ins Ausland gereist sind und jetzt aufgrund eines fehlenden negativen Testergebnisses nicht in ihre Heimat zurückreisen können.

Ein Sprecher des Reiseunternehmens Kuoni sagte gegenüber 20Minutes, dass sich die neuen Regelungen auf die Buchungen bereits niederschlägt. Die Schweiz befindet sich derzeit mitten in der Wintersaison, Urlauber aus aller Welt reisen für gewöhnlich an, um in den Bergen Wintersport zu treiben.

Positiver Test bei Genesenen?

Tatsächlich kann ein PCR-Test bis zu drei Monate nach einer Infektion positiv ausfallen - in Einzelfällen. In einigen Ländern - darunter Deutschland - wird eine Genesung sogar durch einen positiven PCR-Test nachgewiesen. Entscheidend ist dabei, wie hoch der Ct-Wert (Cycle-threshold-Wert) bei der Analyse im Labor ist - je niedriger desto weniger ansteckend ist eine Person.

Weil bei dem PCR-Testverfahren einzig das Erbmaterial nachgewiesen wird, können Wissenschaftler bisher nicht mit Sicherheit bestimmen, ob die gefundenen Viren vermehrungsfähig sind. Laut einer Theorie könnten PCR-Test in Einzelfällen ausschlagen, weil kleine Überbleibsel des Virus auch nach abgeklungener Infektion in den Luftwegen sind - und deshalb noch nachgewiesen werden.

Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass sich Sars-CoV-2 in das Erbgut von gesunden Zellen integriert und deswegen bei PCR-Tests positiv ausschlagen lässt - Forscher:innen kennen dieses Phänomen bisher von Retroviren.

Nach den Regeln, die seit dem 4. Dezember 2021 gelten, muss jede Person, die in die Schweiz einreist ein Einreiseformular ausfüllen, einen negativen PCR-Test vorzeigen und vier bis sieben Tage nach der Einreise einen weiteren PCR- oder Antikörpertest machen. Damit gelten in der Schweiz im weltweiten Vergleich besonders strenge Einreiseregelungen.