Belgien will Atomreaktoren bis 2025 abschalten

Belgien hat angekündigt, alle seine Atomkraftwerke bis 2025 abzuschalten. Vor allem die Grünen dringen auf einen raschen Ausstieg. Die belgische Regierung hat wochenlang um das Thema gerungen.

Nun hat die Sieben-Parteien-Koalition in Brüssel einen Kompromiss gefunden. Künftig sollen rund 100 Millionen Euro in die Forschung zu kleineren Atomkraftwerken investiert werden. Ein Wiedereinstieg ist nicht ausgeschlossen.

Der deutsche Atomausstieg ist fast geschafft. Die Hälfte der letzten sechs Kernreaktoren geht Ende des Monats vom Netz, die anderen im nächsten Jahr. Nach rund 35 Jahren ist nun Schluss. Gemeinsam mit dem Block C in Gundremmingen in Bayern werden Brokdorf und Grohnde bis Jahresende abgeschaltet.

Von den 19 Reaktoren, die Anfang des Jahrhunderts Strom produzierten, sind die meisten schon lange vom Netz. Ende des nächsten Jahres schlägt auch für Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 die letzte Stunde.