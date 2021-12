Deutsche 7-Tage-Inzidenz steigt wieder - Demonstrationen, keine Sanktionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist nach längerem Rückgang wieder leicht angestiegen. Sie beträgt jetzt 22,7. Am Sonntag lag sie bei 220,7. Vor einer Woche: 315,4. Im Monat November lag der Wert bei 340,7.

Dem Robert Koch-Institut meldeten die deutschen Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 13.908 Neuansteckungen. Die Zahlen stehen laut RKI unter dem Vorbehalt, dass es feiertagsbedingte Lücken bei der Übermittlung der Daten der Gesundheitsämter geben kann.

Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Covid-19-Erkrankung sank auf 69 innerhalb von 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 180.

In Thüringen und Brandenburg sind die zehn Landkreise beheimatet, die bundesweit die höchste Zahl an Neuinfektionen aufweisen. Trauriger Spitzenreiter ist der Landkreis Ilm-Kreis in Thüringen. Dort liegt der Wert bei 892,0.

Neue Demonstrationen in Deutschland

Für Montagabend sind in mehreren deutschen Städten Demonstrationen von Gegenerinnen und Gegnern der Corona-Maßnahmen geplant, vor allem in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg, aber auch in Mannheim.

Nach Angaben des Impfdashboards gibt es bundesweit 21,7 Millionen Ungeimpfte. Das entspricht 26,2 Prozent der Bevölkerung. Vier Millionen von ihnen sind in der Altersgruppe zwischen null und vier Jahren, für die es keinen Impfstoff gibt. Die erste Bundestagdebatte über eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland wird im Januar stattfinden.

Keine Krankenkassen-Sanktionen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat mögliche Sanktionen für Verweigerinnen und Verweigerern einer Impfung gegen Covid-19 ins Spiel gebracht. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Holetschek, die Bundersregierung solle prüfen, ob "Malus-Regelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung möglich und sinnvoll wären."

Gegenüber der Bild-Zeitung erteilte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach diesem Gedankenspiel aus Bayern bereits eine Absage: "Erst muss die Impfpflicht durchdacht und vom Bundestag eingebracht sein."