Italien geht das Licht aus: Energie kostet Kommunen 550 Mio Euro mehr

In Italiens historischen Gebäuden und Denkmälern gingen für einen Abend die Lichter aus - ein Protest der italienischen Kommunen gegen die Erhöhung der Energiepreise.

Der nationale Verband der italienischen Gemeinden (ANCI) hatte die Aktion organisiert hat. Er schätzt, dass die Rechnungen der Kommunen um rund 550 Millionen Euro steigen werden.

Unter anderem der Palazzo Vecchio in Florenz, die Mole Antonelliana in Turin und der Palazzo Senatorio in Rom blieben in Dunkelheit gehüllt.