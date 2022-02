Abschreckung Russlands: NATO verlegt schnelle Eingreiftruppe

14:27

Selenskyj ruft Europäer zur Verteidigung der Ukraine auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Botschaft Europäer mit Kampferfahrung dazu aufgerufen, sein Land bei der Abwehr des russischen Großangriffs zu unterstützen. "Wenn Sie über Kampferfahrung in Europa verfügen und sich nicht mit der Unentschlossenheit der Politiker abfinden wollen, können Sie in unser Land kommen und sich uns anschließen, um Europa zu verteidigen", so Selenskyj.