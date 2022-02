"Nein zum Krieg, nein zum Krieg"

Mit Tränen, emotionalen Parolen und sehr persönlichen Gefühlsausbrüchen protestierten tausende Menschen in Dutzenden Städten Russlands gegen den Kriegs-Kurs von Russlands Präsident Wladimir Putin in der Ukraine. Die UN prangerten die Festnahme von Demonstranten in Russland im Zusammenhang mit dem Einmarsch in die Ukraine an. Man gehe davon aus, dass "mehr als 1.800 Demonstranten verhaftet wurden", sagte Ravina Shamdasani, Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros in Genf. "Die Festnahme von Menschen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung oder friedliche Versammlung wahrnehmen, stellt eine willkürliche Freiheitsberaubung dar."

su mit dpa