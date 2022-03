UN-Menschenrechtsrat will über Resolution im Ukraine-Krieg abstimmen

16:04

Friedensgespräche

Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine an der weißrussisch-polnischen Grenze am achten Tag der russischen Invasion haben begonnen, wie der Berater des ukrainischen Präsidenten Michailo Podoljak am Donnerstag mitteilte.

"Wir beginnen mit den Gesprächen mit den russischen Vertretern. Die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung sind ein sofortiger Waffenstillstand, ein Waffenstillstandsabkommen und humanitäre Korridore für die Evakuierung von Zivilisten aus zerstörten oder ständig bombardierten Städten und Dörfern", sagte Podoliak auf Twitter und veröffentlichte ein Foto von Mitgliedern der beiden Delegationen am Verhandlungstisch.