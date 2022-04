Vucic in Serbien laut Teilergebnissen mit 72% klar vorn

Bei der Präsidentschaftswahl in Serbien liegt Amtsinhaber Aleksandar Vucic (52) klar vorn. Teilergebnissen zufolge kommt er auf 72 Prozent der Stimmen, der ehemalige Generalstabschef Zdravko Ponoš erreicht demnach nur 8 Prozent.

Vor den Wahlen hatte der serbische Staatschef Vucic angekündigt, dass jedes Ergebnis unter 60 Prozent bei der Präsidentschaftswahl für ihn eine Enttäuschung sei.

Weil es zum offiziellen Ende der Wahl in vielen Wahlbüros noch lange Schlangen von Menschen gab, die ihre Stimme abgeben wollten, wurde vor allem in Belgrad das Ende der Wahl um eine Stunde verlängert und bis 21 Uhr gewählt.

Gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen fanden auch Parlamentswahlen statt - und bei diesen liegt Vucics Partei SNS ebenfalls deutlich vor allen anderen Parteien.

Aleksandar Vucic hatte den vorgezogenen Urnengang anberaumt, weil er in der Gunst der Wählerinnen und Wähler deutlich vorne lag.

Auch in Serbien hat der Krieg in der Ukraine den Wahlkampf überschattet. Vereinzelt gab es pro-russische Proteste mit Autokorsos in Belgrad.

Das Land unterhält traditionell gute Beziehungen zu Russland und zu China, allerdings strebt Belgrad inzwischen auch einen EU-Beitritt an.