Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstraten in Santiago

Hunderte von Schülern haben am Freitag in der chilenischen Hauptstadt Santiago für eine bessere Ausstattung der öffentlichen Schulen protestiert. Es kam zu Zusammenstöße zwischen den Demonstranten und der Polizei. Die Demonstranten warfen Brandsätze, die Polizei reagierte mit Wasserwerfern.

Es ist der vierte Tag in Folge, an dem es zu Protesten kommt. Es könnte zu einem Wiederaufflammen der sozialen Protesten von 2019 führen, und zu einem wachsenden Unumt wegen der jüngst in einem Referendum abgelehnten Verfassungreform. Die neue Verfassung sollte die alte Verfassung aus den 198er Jahren ersetzen, die unter der Pinochet-Diktatur entstanden ist. Das Referendum wurde am 5. September 2022 abgehalten, allerdings hat die Mehrheit die Reform abgelehnt.