Absturz von US-Drohne im Schwarzen Meer: Russischer Botschafter in Washington einbestellt

Die US-Armee hat Russland in Zusammenhang mit dem Absturz einer Drohne im Schwarzen Meer eine sicherheitsgefährdende und unprofessionelle Handlungsweise vorgeworfen. Dass das ferngesteuerte Fluggerät und ein russisches Kampfflugzeug zusammenstießen, bestätigte Moskau nicht und warf den USA vor, den von Russland zur militärischen Nutzung ausgewiesenen Luftraum verletzt zu haben.

Pat Ryder, Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums, sagte: „Wir haben gesehen, dass ein Kampfflugzeug vor dieser Drohne Treibstoff abgelassen hat und dann so nahe an das Flugzeug herankam, dass es den Propeller der MQ 9 beschädigte. Aufgrund der Beschädigung mussten wir sie ins Schwarze Meer abstürzen lassen."

Russischer Botschafter in den USA: „Wie würden die Vereinigten Staaten reagieren?"

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten Anatoli Antonow wurde vom US-Außenministerium einbestellt und sprach anschließend von einem konstruktiven Gespräch.

„Diese Drohne kann 1700 Kilo Sprengstoff und mehrere Bomben tragen. Sie werden sehen, wie die Vereinigten Staaten reagieren werden, wenn sie solche russischen Drohnen zum Beispiel in der Nähe von San Francisco oder New York erkennen. Wie würden die Vereinigten Staaten reagieren? Für mich ist das klar", so Antonow.

Man habe die USA davor gewarnt, nicht in den betreffenden Luftraum einzudringen, sagte Antonow. Laut US-Armee unternahm die Drohne einen Routineflug. Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.