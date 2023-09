Zum Bevölkerungsschutz: Rumänien beginnt mit Bau von Luftschutzbunkern

Von Euronews mit dpa

Mehrfach landeten Überreste von Drohnen auf rumänischen Territorium. Daher hat sich die Regierung dazu entschlossen, für die Bevölkerung Luftschtzbunker zu bauen.

Das NATO-Mitgliedsland Rumänien hat mit dem Bau von Luftschutzbunkern in der Nähe zur ukrainischen Grenze begonnen. Damit will das Land seine Bevölkerung vor möglichen russischen Drohnen und Raketen schützen. In der vergangenen Woche waren erstmals Drohnen-Trümmer auf rumänischem Hoheitsgebiet gefunden worden, weniger als 500 Meter vom ukrainischen Hafen Ismajil entfernt, der das Ziel eines russischen Drohnenangriffs geworden war.

"Die Unterkünfte, die wir jetzt bauen, sind nicht besonders ansehnlich, weil es sich um einen schnellen Einsatz handelt. Die Bewohner fühlten sich unsicher, und wir haben versucht, etwas für sie zu tun. Aber wir werden in allen Dörfern große Investitionen tätigen. An der Grenze, angesichts der von der Russischen Föderation durchgeführten Maßnahmen. Ich möchte nicht auf diese Details eingehen, es sind militärische Details", erklärte Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu.

Auch an diesem Mittwoch wurden Überreste von Drohnen gefunden, rund 22 und 25 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, bei den Ortschaften Nufaru und Victoria im Donaudelta. Russland hatte am Morgen die an der Donau liegenden Häfen von Ismajil und Remi angegriffen, die auf der ukrainischen Seite des Flusses liegen.