Großbrand wütet in kroatischer Plastikfabrik

Von Euronews mit AP

Rasend schnell breiteten sich die Flammen auf dem Fabrikgelände in Osijek aus.

WERBUNG

Im Osten Kroatiens hat ein Großbrand in einer Plastikfabrik Einsatzkräfte in Schach gehalten. Das Feuer war am Morgen in einem offenen Bereich der Anlage ausgebrochen und breitete sich rasend schnell aus.

Über dem Fabrikgelände von Drava International unweit der Stadt Osjek stiegen schwarze Rauchwolken in die Luft. Wie das kroatische Fernsehen berichtete,wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Sie hatten brennbare Flüssigkeiten aus dem Brandbereich geschafft, um die Situation zu entschärfen.

Die Behörden wiesen die Anwohner:innen an, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Einige Schulen blieben geschlossen.