Tunnel in Gaza-Stadt im Visier: Israel rückt offenbar weiter vor

Die israelischen Streitkräfte gaben an, mehrere Hamas-Tunnel unter einem Wohnhaus im Gazastreifen zerstört zu haben. Die Beseitigung dieser Anlagen könnte Monate dauern.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass die israelischen Streitkräfte in Gaza-Stadt operieren würden.

Die Institut für Kriegsstudien berichtet unter Berufung auf palästinensische Quellen, dass die israelischen Verteidigungsstreitkäfte ein Wohnhaus nördlich des Flüchtlingslagers Asch-Schati erreicht hätten.

Die israelischen Streitkräfte setzten ihre Säuberungsaktionen in Beit Hanun fort. Israel gab an, mehrere Hamas-Tunnel in einem Wohnhaus in Beit Hanun zerstört zu haben.

Die meisten Tunnel befinden sich unter dicht besiedelten Gebieten. Die Zerstörung dieser Anlagen wäre ein wesentlicher Bestandteil der nächsten Phase und könnte Monate dauern. Denn die Militäroperationen könnten die Geiseln, die vermutlich in den Tunneln festgehalten werden, weiter in Gefahr bringen.