Bei einem erneutem russischem Drohnenangriff in Odessa wurden mindestens drei Menschen getötet. Auch Dnipro wurde erneut von russischen Drohnen angegriffen.

Bei einem erneutem russischen Drohnenangriff in Odessa sind mindestens drei Menschen getötet worden. Der Angriff hat einen Brand in einem Einkaufszentrum entfacht. Auf Telegram hat die ukrainische Luftabwehr bestätigt, dass sie neun der zehn Drohnen, die in der Nacht auf die Hafenstadt abgeschossen wurden, zerstören konnten.

Auch die Stadt Dnipro war Ziel von Drohnenangriffen, bei denen acht Menschen verletzt worden sind. Nach Angaben der örtlichen Behörden trafen sie ein neunstöckiges Gebäude und zerstörten mehrere Wohnungen.

Selenskij: "Der Krieg muss 2024 beendet werden"

Am Donnerstag hat der ukrainische Präsident bei einem Treffen mit ausländischen Vertretern und internationalen Organisationen in Kiew betont, dass alle möglichen Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Krieg bis 2024 zu beenden. Für Wolodymyr Selenskij könnte die Umsetzung seines Friedenplans eine wichtige humanitäre Aufgabe erfüllen: die Rückkehr deportierter ukrainischer Kinder und Erwachsener, die in Russland gefangen gehalten sind.

Laut einer ukrainischen Organisation für humanitäre Hilfe, wurden seit Kriegsbeginn über 10.500 Zivilisten getötet, darunter über 580 Kinder, und etwa 20.000 Menschen verletzt. Die anhaltenden Angriffe hinterlassen eine Generation, die traumatisiert, vertrieben und um ihr Leben fürchtend ist, so die NGO.

Ukrainisches Parlament stimmt für Demobilisierung von Wehrpflichtigen

Das ukrainische Parlament, die Verkhovna Rada, hat an diesem Freitag ein Gesetz zur Demobilisierung von Wehrpflichtigen verabschiedet, wobei festgelegt wurde, dass demobilisierte Wehrpflichtige innerhalb von einem Jahr nicht erneut eingezogen werden dürfen. 319 Abgeordnete stimmten für den Gesetzesentwurf. Dies bestätigt der Abgeordnete, Jaroslav Zhelezniak auf seinem Telegramkanal. Hintergrund sind eingezogene Soldaten, die sehr lange an der Front eingesetzt werden und eine Pause brauchen.