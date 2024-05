Litauer gehen in Stichwahl um das Präsidentenamt an die Urnen

Der litauische Präsident ist für die Außen- und Verteidigungspolitik zuständig - eine wichtige Aufgabe angesichts der Lage des Landes an der Ostflanke der NATO.

Die Litauerinnen und Litauer sind dazu aufgerufen am Sonntag bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen ihre Stimmen abzugeben. Der amtierende Präsident Gitanas Nausėda will sich für eine weitere fünfjährige Amtszeit gegen Premierministerin Ingrida Šimonytė durchsetzen.

In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Nausėda 44 Prozent der Stimmen geholt und die für einen direkten Sieg erforderliche absolute Mehrheit damit verpasst. Die zweitplatzierte Regierungschefin Šimonytė erhielt 20 Prozent der Stimmen.

Nausėda deutlicher Favorit

Der sechzigjährige Nausėda, ein gemäßigter Konservativer und starker Befürworter der Ukraine, ist seit 2019 im Amt. Er gilt als Favorit auf den Sieg. Die Wahllokale öffneten um 7 Uhr morgens, wobei die Frühwähler in Vilnius schon vor dem offiziellen Beginn eintrafen.

Fast 2 Millionen Bürger sind bei dieser achten Präsidentschaftswahl seit der Unabhängigkeit Litauens von der Sowjetunion im Jahr 1991 wahlberechtigt.

Die Stimmabgabe dauert noch bis 20 Uhr an, und die Ergebnisse werden voraussichtlich am Montag von der Zentralen Wahlkommission (ZWK) bekannt gegeben.

Diese Stichwahl erinnert an die Wahl von 2019, bei der ebenfalls Nausėda und Šimonytė gegenüberstanden und Nausėda mit 66 % der Stimmen gewann.

Mögliche russische Sabotage

Die Wahl findet inmitten erhöhter Spannungen in der baltischen Region statt. In dieser Woche gab es Berichte, wonach Russland die Grenzen seiner Hoheitsgewässer in der Ostsee verändern wolle. Der litauischen Außenminister sprach daraufhin von einer "entschlossenen Antwort" auf eine "offensichtliche Eskalation".

Die Besorgnis über russische Sabotageakte wächst mit dem Bekanntwerden von mysteriösen Angriffen auf litauische und polnische Einrichtungen. Die litauischen Strafverfolgungsbehörden halten sich bedeckt, aber ehemalige Beamte warnen, dass solche Vorfälle als Teil der breiteren Strategie Russlands in seinem Krieg mit der Ukraine zunehmen könnten.

Anfang dieses Monats wurde ein Brand in einem IKEA-Einrichtungshaus in Vilnius, der zunächst als Brandstiftung vermutet wurde, später als Sabotage bestätigt.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sagte, dass eine Reihe von Brandanschlägen sowohl in Polen als auch in Litauen von Russland inszeniert worden sei.

Litauen, ein NATO-Mitglied, spielt eine strategische Rolle an der Ostflanke des Bündnisses, was die Rolle des Präsidenten angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine besonders wichtig macht.

Beide Kandidaten haben sich klar gegen die Aggression Moskaus positioniert und stimmen mit den außenpolitischen Prioritäten des Landes überein.

Während die Litauer auf die Ergebnisse warten, wird der Ausgang der Wahl angesichts der allgemeinen geopolitischen Auswirkungen auf die Region genau beobachtet werden.